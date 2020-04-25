Из Южной Кореи вернулись на родину 115 россиян

Вывозной рейс доставил граждан из Сеула во Владивосток.

Сеул. Южная Корея. Вывозной рейс со 115 гражданами России из Сеула вылетел во Владивосток. Как передают «Известия», об этом сообщили в посольстве России в Южной Корее в субботу, 25 апреля.

Уточняется, что на рейс могли записаться граждане, проживающие в разных регионах России, хотя изначально перелёт был запланирован только для жителей Приморского края. Рейс выполняет авиакомпания «Аврора». По прибытии гражданам предстоит пройти 14-дневный карантин.

В Минтрансе России сообщили, что предварительный график вывозных рейсов для возращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля. Ожидается выполнение рейсов из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Всего в апреле на родину уже вернулись более 170 тыс. россиян, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.