Уборка снега в Ижевске, курортные сборы в России и сложение полномочий принцем Гарри: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день 2020 года «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Чистый город:
Дорожники очистили улицы в отдаленных микрорайонах Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В среду, 8 января, на улицы Ижевска вышли 80 единиц спецтехники предприятий благоустройства. Провели расширение проезжей части на Южной набережной, улице Союзной, улицах Татарбазара, улице Загородной, в переулке Тракторном, микрорайонах Березово, Выемка, Трудовая пчела, дороге на СНТ «Булычево». Снег вывезли с Буммашевской, Клубной, Союзной, Московской, Локомотивной, Механизаторской.
Во вторник, 7 января, работали 58 единиц спецтехники. Тогда рабочие расчищали проезды на улицах Автозаводской и Петрова, расширяли проезжую часть на Шабердинском тракте, кольце у Дома печати, в микрорайоне Липовая роща. Всего вывезли 7 кубометров мусора, 745 кубометров снега, на обработку проезжей части израсходованы 15 тонн реагента СБГ и 11,5 тонны песчано-соляной смеси.
В ночь с 7 на 8 вывезли 10 кубометров мусора, 6006 кубометров снега, на обработку проезжей части израсходовали 45,5 тонны реагента СБГ и 12 тонн песчано-соляной смеси.
Власти города призывают жителей в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог обращаться в следующие службы:
- «Служба 072» города Ижевска, с городского телефона — 072, с мобильного — 998-072 (круглосуточно).
- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше».
Курортная прибыль:
Регионы России заработали 864 млн рублей с момента введения курортного сбора. Об этом сообщил RT.
Поступающие средства направляют на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов.
Лидер — Ставропольский край, который получил 276 млн рублей. С начала эксперимента реализовано 15 проектов.
В мае 2018 года курортный сбор ввели в Ставропольском и Алтайском краях, с июля того же года — в Краснодарском крае. С 2021-го к ним присоединится Крым. Эксперимент рассчитан до конца 2022 года.
Выход из семьи:
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о желании сложить полномочия старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Как пишут «Известия», они решили отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу.
Кроме того, внук Елизаветы II объявил о планах жить поровну в Великобритании и Северной Америке. По мнению супругов, это позволит им сосредоточиться на воспитании сына Арчи и запуске благотворительной организации. При этом герцог и герцогиня заверили, что будут поддерживать королеву и принца Уильяма.
"After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as 'senior' members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support." - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
170.5k Likes, 6,127 Comments - The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Instagram: ""After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this..."
«После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», — написали на своей официальной странице в «Инстаграмме» герцог и герцогиня Сассексские.
Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи проблематично, заявила официальный представитель Букингемского дворца. Позже стало известно, что Елизавета II убрала фото Гарри и Меган со стола в своем кабинете.