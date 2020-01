Уборка снега в Ижевске, курортные сборы в России и сложение полномочий принцем Гарри: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день 2020 года «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Чистый город:

Дорожники очистили улицы в отдаленных микрорайонах Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В среду, 8 января, на улицы Ижевска вышли 80 единиц спецтехники предприятий благоустройства. Провели расширение проезжей части на Южной набережной, улице Союзной, улицах Татарбазара, улице Загородной, в переулке Тракторном, микрорайонах Березово, Выемка, Трудовая пчела, дороге на СНТ «Булычево». Снег вывезли с Буммашевской, Клубной, Союзной, Московской, Локомотивной, Механизаторской.

Во вторник, 7 января, работали 58 единиц спецтехники. Тогда рабочие расчищали проезды на улицах Автозаводской и Петрова, расширяли проезжую часть на Шабердинском тракте, кольце у Дома печати, в микрорайоне Липовая роща. Всего вывезли 7 кубометров мусора, 745 кубометров снега, на обработку проезжей части израсходованы 15 тонн реагента СБГ и 11,5 тонны песчано-соляной смеси.

В ночь с 7 на 8 вывезли 10 кубометров мусора, 6006 кубометров снега, на обработку проезжей части израсходовали 45,5 тонны реагента СБГ и 12 тонн песчано-соляной смеси.

Власти города призывают жителей в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог обращаться в следующие службы:

- «Служба 072» города Ижевска, с городского телефона — 072, с мобильного — 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше».

Курортная прибыль:

Регионы России заработали 864 млн рублей с момента введения курортного сбора. Об этом сообщил RT.

Поступающие средства направляют на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов.

Лидер — Ставропольский край, который получил 276 млн рублей. С начала эксперимента реализовано 15 проектов.

В мае 2018 года курортный сбор ввели в Ставропольском и Алтайском краях, с июля того же года — в Краснодарском крае. С 2021-го к ним присоединится Крым. Эксперимент рассчитан до конца 2022 года.

Выход из семьи:

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о желании сложить полномочия старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Как пишут «Известия», они решили отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу.

Кроме того, внук Елизаветы II объявил о планах жить поровну в Великобритании и Северной Америке. По мнению супругов, это позволит им сосредоточиться на воспитании сына Арчи и запуске благотворительной организации. При этом герцог и герцогиня заверили, что будут поддерживать королеву и принца Уильяма.

