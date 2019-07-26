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Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

15:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке
15:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
486
0
#дети\n#рождаемость\n#Польша
Фото: Facebook (MDP i OSP Miejsce Odrzańskie)
486
0

Уже девять лет здесь рождаются только девочки.

Польша. В польском посёлке Мейсце-Оджаньске объявили награду за рождение мальчика. Как пишет Life со ссылкой на The First News, такого в поселении не случалось уже девять лет.

«Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит», — заявил глава посёлка Раймунд Фришко.

Также планируется провести исследование и понять, происходило ли когда-нибудь на этой территории что-либо подобное. Ведь даже поселковая пожарная бригада состоит из 24 женщин и восьми мужчин.

«Я приехал сюда, женился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным», — посетовал на судьбу глава пожарной бригады Томаш Голяш.

15:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
486
0
#дети\n#рождаемость\n#Польша

 

 

 


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