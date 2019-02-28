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Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

09:44, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:44, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
43
0
#Украина\n#Евровидение\n#Киев\n#конкурсы\n#песня\n#артисты
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ранее представлять страну на шоу отказались трое финалистов нацотбора.

Киев. Украина. Украина отказалась участвовать в «Евровидении», которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Об этом пишет РБК.

Ранее трое финалистов национального отбора страны отказались от участия.

 «В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Напомним, украинцы проголосовал за певицу Maruv (Анну Корсун) как за представителя их страны на международном шоу. Однако НОТУ указало на то, что девушка выступает в России.  После долгих переговоров артистка отказалась от участия в «Евровидении», так как не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Свое решение Maruv объяснила в Инстаграме.

Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места в голосовании, также отказались от участия.

Вопрос правил отбора на «Евровидение» обсуждался на уровне правительства страны.

Кабмин Украины поручил Госкомтелерадио и НОТУ усовершенствовать правила отбора артистов, которые будут представлять страну на международном конкурсе.

В нацтелекомпании отметили, что в этом году отбор обнаружил «системную проблему музыкальной индустрии на Украине».

09:44, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
43
0
#Украина\n#Евровидение\n#Киев\n#конкурсы\n#песня\n#артисты

 

 

 


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