play
pause
  • $ 66.06 ↑
  • € 74.9 ↓

Картины Гитлера попытались продать на аукционе в Германии

12:10, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
12:10, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
217
0
#искусство\n#Германия\n#аукцион\n#картины\n#Гитлер
Фото: Pixnio
217
0

Желающих приобрести картины не нашлось.

Нюрнберг. Германия. Картины, авторство которых якобы принадлежит Адольфу Гитлеру, попытались продать на аукционе в немецком Нюрнберге. Об этом пишет Взгляд.

На пять полотен торговый дом Вайлдер установил стартовые цены на пять работ от 19 до 45 тыс. евро. Ещё несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности за несколько дней до торгов.

Специалист Центрального института истории искусства Мюнхена Стефан Клинген отметил, что у Гитлера-живописца был стиль «относительно амбициозного любителя», его акварели ничем не отличались от сотен тысяч других подобных работ, что затрудняет верификацию картин. Желающих приобрести картины не нашлось.

12:10, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
217
0
#искусство\n#Германия\n#аукцион\n#картины\n#Гитлер

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
6376

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

4303
11:29, 03 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

3847
13:30, 06 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

3172
12:15, 04 февраля, 2019

Четыре человека погибли на трассе в Удмуртии 2 февраля

2590
12:50, 04 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
4869

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1305
12:26, 03 февраля, 2019

Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

1138
09:59, 06 февраля, 2019

Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

1100
10:39, 03 февраля, 2019

Ударился в ванной 6 раз: в Подольске возбудили дело после смерти ребенка в приемной семье

1036
15:40, 06 февраля, 2019

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

19:00, 06 февраля, 2019
2061

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

1969
14:50, 09 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1381
09:22, 06 февраля, 2019

В Малайзии задержали туристов из России, жонглировавших ребенком

938
15:46, 05 февраля, 2019

Житель Канады выиграл в лотерею 20,3 млн долларов

817
18:00, 03 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

08 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: перезагрузка «Гербера» и проверка водителей

07 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: увольнение Воронцова и непогода в республике

06 февраля, 2019