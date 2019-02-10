Картины Гитлера попытались продать на аукционе в Германии

Желающих приобрести картины не нашлось.

Нюрнберг. Германия. Картины, авторство которых якобы принадлежит Адольфу Гитлеру, попытались продать на аукционе в немецком Нюрнберге. Об этом пишет Взгляд.

На пять полотен торговый дом Вайлдер установил стартовые цены на пять работ от 19 до 45 тыс. евро. Ещё несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности за несколько дней до торгов.

Специалист Центрального института истории искусства Мюнхена Стефан Клинген отметил, что у Гитлера-живописца был стиль «относительно амбициозного любителя», его акварели ничем не отличались от сотен тысяч других подобных работ, что затрудняет верификацию картин. Желающих приобрести картины не нашлось.