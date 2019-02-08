Молодожены из Кувейта развелись через три минуты после свадьбы из-за шутки жениха

Это самый короткий союз в истории страны.

Кувейт. В Кувейте молодожены развелись через три минуты после церемонии бракосочетания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sun.

Причиной послужила шутка жениха.

Уже после свадьбы невеста споткнулась. Новоиспеченный муж рассмеялся из-за неловкости избранницы и назвал ее глупой. Девушка расплакалась и решила, что не хочет этого терпеть. Тут же пара вернулась на место прошедшего торжества и подписала бумаги о разводе.

Трехминутный брак стал самым коротким узаконенным союзом в истории страны.