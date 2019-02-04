Приплывший на лодке на Чукотку американец вернулся домой

По России иностранец «путешествовал» полгода.

Чукотка. Американец, приплывший на Чукотку на лодке, вернулся в США. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, житель Аляски выплыл в открытое море и оказался у берегов России, где его задержали пограничники 3 августа 2018 года.

У путешественника из документов были только водительские права. Пограничникам он сообщил, что собирался уплыть в Китай, однако лодку вынесло в открытое море, где он пробыл 2 недели.

Иностранца определили в местную больницу и лечили от ОРВИ.

В конце декабря его отправили в Москву. Там он ждал документов для отправки на родину.

Из Москвы мужчина полетел в Вашингтон, где его встретил друг.

Незапланированное путешествие по России продлилось больше полугода.