play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

Приплывший на лодке на Чукотку американец вернулся домой

15:46, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:46, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
40
0
#американцы\n#путешествие\n#туристы\n#Чукотка
Фото: pixnio.com/
40
0

По России иностранец «путешествовал» полгода.

Чукотка. Американец, приплывший на Чукотку на лодке, вернулся в США. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.  

Напомним, житель Аляски выплыл в открытое море и оказался у берегов России, где его задержали пограничники 3 августа 2018 года.

У путешественника из документов были только водительские права. Пограничникам он сообщил, что собирался уплыть в Китай, однако лодку вынесло в открытое море, где он пробыл 2 недели.

Иностранца определили в местную больницу и лечили от ОРВИ.

В конце декабря его отправили в Москву. Там он ждал документов для отправки на родину.

Из Москвы мужчина полетел в Вашингтон, где его встретил друг.

Незапланированное путешествие по России продлилось больше полугода.

15:46, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
40
0
#американцы\n#путешествие\n#туристы\n#Чукотка

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
5863

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4135
12:23, 29 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3954
11:45, 28 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

3570
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

2965
10:11, 30 января, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1226

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1177
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

981
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

945
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

867
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2884

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1319
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1028
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1016
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

898
19:00, 29 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

01 февраля, 2019

Летим с «Ижавиа»

01 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: суд над Соловьевым и строительство приюта в Бураново

31 января, 2019