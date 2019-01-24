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Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
09:35, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
297
0
#семья\n#брак\n#развод\n#Малайзия
Фото: Instagram
297
0

В браке молодожены пробыли два месяца.

Малайзия. Бывший король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина разводятся после 2 месяцев брака. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал «СтарХит».

Пара приняла такое решение из-за «остывших» чувств и нередких скандалов. Сейчас супруги готовят документы для бракоразводного процесса.

Напомним, в начале января стало известно, что монарх сложил полномочия руководителя государства. Король в Малайзии – выборная должность, Мухаммада V избрали в 2016 году на пятилетний срок правления.

СМИ писали, что ради будущего супруга Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана. Свадьба прошла без алкоголя, гостям подавали халяльные блюда.

После свадьбы Мухаммад V планировал вернуться в родной регион султанат Келантан.

 

 

09:35, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
297
0
#семья\n#брак\n#развод\n#Малайзия

 

 

 


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