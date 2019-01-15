Настя Рыбка и Алекс Лесли получили условный срок в Таиланде

Обвиняемые признали вину.

Паттайя. Таиланд. Суд Таиланда приговорил Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (они же Настя Рыбка и Алекс Лесли) и еще шесть фигурантов дела к условному сроку за организацию нелегального секс-тренинга. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Все обвиняемые признали вину.

Напомним, гражданку Беларуси и гражданина России задержали в феврале 2018 года. Тогда их заподозрили в организации секс-тренинга без соответствующего разрешения, а также в создании преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера.

Тогда Рыбка и Лесли запросили политическое убежище в США.

В паттайской тюрьме обвиняемые провели 9 месяцев, что фактически равно приговору.

Сейчас всех фигурантов готовят к депортации в Россию и Беларусь.