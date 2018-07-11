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Затопленную пещеру в Таиланде будут показывать туристам

11:34, 11 июля, 2018
Анна Торхова
11:34, 11 июля, 2018
Анна Торхова
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#помощь\n#туристы\n#Таиланд\n#спасение
Фото: pixabay.com
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Пещеру планируют превратить в достопримечательность.

Чианграй. Таиланд.  Затопленную пещеру в Таиланде, из которой накануне спасли детскую футбольную команду, будут показывать туристам. Об этом пишет RT.

Чтобы превратить пещеру в место отдыха для туристов, необходимо дождаться окончания муссонных дождей. Насосы, которые откачивали воды из тоннеля, через несколько часов после спасения пострадавших отказали, из-за чего уровень воды в пещере вырос.

Напомним, 12 подростков футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Операция по их спасению завершилась 10 июля.

11:34, 11 июля, 2018
Анна Торхова
403
0
#помощь\n#туристы\n#Таиланд\n#спасение

 

 

 


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