Затопленную пещеру в Таиланде будут показывать туристам

Пещеру планируют превратить в достопримечательность.

Чианграй. Таиланд. Затопленную пещеру в Таиланде, из которой накануне спасли детскую футбольную команду, будут показывать туристам. Об этом пишет RT.

Чтобы превратить пещеру в место отдыха для туристов, необходимо дождаться окончания муссонных дождей. Насосы, которые откачивали воды из тоннеля, через несколько часов после спасения пострадавших отказали, из-за чего уровень воды в пещере вырос.

Напомним, 12 подростков футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Операция по их спасению завершилась 10 июля.