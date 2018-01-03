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      Президент США Дональд Трамп похвастался размером ядерной кнопки

      10:40, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      10:40, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      303
      0
      #общество\n#США\n#ядерное оружие\n#КНДР\n#Северная Корея\n#Дональд Трамп
      Фото: Wikipedia
      303
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      «Она больше и она работает».

      Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп похвастался размером ядерной кнопки. Он заявил, что его кнопка «больше и мощнее», чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Мир24.

      «Кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!» - написал американский президент.

      Таким образом Трамп ответил на заявление северокорейского лидера о том, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время».

      Ранее Ким Чен Ын заявил о завершении создания в Северной Корее ядерных сил. Он предупредил, что США «окажутся в зоне поражения», если Пхеньян нанесет удар.

      10:40, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      303
      0
      #общество\n#США\n#ядерное оружие\n#КНДР\n#Северная Корея\n#Дональд Трамп

       

       

       

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