СМИ сообщили об отречении Елизаветы II от престола

Править Великобританией будет сын королевы принц Чарльз.
Лондон. Великобритания. Королевы Великобритании Елизаветы II намерена отречься от престола. Как пишет Взгляд, об этом сообщили британские таблоиды со ссылкой на источники в окружении монарха.
Править Великобританией после отречения Елизаветы будет сын королевы принц Чарльз. Правда, передача власти, как ожидается, произойдет через три года. 92-летняя королева Елизавета сообщила своему ближайшему кругу о планах отречься от короны в возрасте 95 лет.
Ранее было объявлено, что супруг королевы, принц-консорт Филипп, прекратит исполнение государственных обязанностей с осени.
Елизавета II является старейшим монархом мира. Она является обладателем рекорда по длительности правления за всю историю страны.
Елизавета II стала королевой Англии в 1952 году, когда ей было 25 лет.