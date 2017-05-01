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      Рэпер Эминем обвинил правящую партию Новой Зеландии в нарушении авторских прав

      10:30, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      10:30, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      111
      0
      #музыка\n#партии\n#музыканты\n#авторское право\n#Новая Зеландия\n#авторские права
      Фото: кадр из клипа Eminem Lose Yourself
      111
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      Адвокат музыканта сообщил, что руководство партии нарушило авторское право Eight Mile Style, использовав песню в 2014 году в своей предвыборной кампании.

      Новая Зеландия. Американский рэп-исполнитель Эминем подал иск в суд Веллингтона на правящую политическую партию Новой Зеландии. Как сообщает Life.ru, он обвинил её в использовании нелицензионной версии его трека Lose Yourself.

      Адвокат музыканта сообщил, что руководство партии нарушило авторское право Eight Mile Style, использовав песню в 2014 году в своей предвыборной кампании. Заявление рэпера будет рассмотрено в течение 6 дней.

      Lose Yourself - один из наиболее известных треков Эминема. Он был использован в фильме «8-я миля» и получил сразу несколько премий, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». 

      10:30, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      111
      0
      #музыка\n#партии\n#музыканты\n#авторское право\n#Новая Зеландия\n#авторские права
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