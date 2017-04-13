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      Ученые Австралии порекомендовали заваривать чай в микроволновке

      16:56, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:56, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      152
      0
      #здоровье\n#чай\n#польза\n#ученые\n#Австралия
      Фото: pixabay.com
      152
      0

      По их мнению, такой метод усиливает полезные свойства напитка.

      Новый Южный Уэльс. Австралия. Доктор Кванг Вонг из Университета Ньюкасла в Австралии выявил новый полезный метод заваривания чая – в микроволновой печи. По его мнению, кружку с кипятком и пакетиком чая нужно поставить на 30 секунд в микроволновку, пишет «Лайф». Затем нужно дать чаю настояться в течение минуты.

      По мнению ученых, кипяток в заварочном чайнике активизирует 80% полифенолов, теанина и кофеина. При разогревании чая в микроволновке полезные свойства усиливаются в несколько раз. Ученые убеждены, что одна чашка чая, разогретая в микроволновке, по полезным свойствам равна трем чашкам, заваренным традиционным способом.

      How To Make Tea in Microwave

      Make Tea in Microwave in 5 minutes . You Like One Particulate taste , you can never go wrong and replicate the same taste again and again . Just Follow the Procedure repeatedly .

      16:56, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      152
      0
      #здоровье\n#чай\n#польза\n#ученые\n#Австралия
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