Новый Южный Уэльс. Австралия. Доктор Кванг Вонг из Университета Ньюкасла в Австралии выявил новый полезный метод заваривания чая – в микроволновой печи. По его мнению, кружку с кипятком и пакетиком чая нужно поставить на 30 секунд в микроволновку, пишет «Лайф». Затем нужно дать чаю настояться в течение минуты.

По мнению ученых, кипяток в заварочном чайнике активизирует 80% полифенолов, теанина и кофеина. При разогревании чая в микроволновке полезные свойства усиливаются в несколько раз. Ученые убеждены, что одна чашка чая, разогретая в микроволновке, по полезным свойствам равна трем чашкам, заваренным традиционным способом.

Make Tea in Microwave in 5 minutes . You Like One Particulate taste , you can never go wrong and replicate the same taste again and again . Just Follow the Procedure repeatedly .