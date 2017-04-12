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      В Словении установили памятник космонавту Юрию Гагарину

      09:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      117
      0
      #космос\n#Роскосмос\n#праздники\n#Словения
      Фото: twitter.com/AmbrusSlo_Ru
      117
      0

      Открытие бюста произошло в городе Витанье.

      Витанье. Словения. Накануне Дня космонавтики в Словении открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии участвовали мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник, глава Государственного Совета Словении Митя Бервар, посол России в Словении Доку Завгаев, мэр Звездного городка Валерий Токарев, сообщает «Газета.Ру».

      Валерий Токарев на церемонии открытия памятника отметил: «Его имя и подвиг будут примером для следующих поколений, которые станут создавать будущее высоких технологий и познавать Вселенную. Также это поколение будет способствовать сотрудничеству между двумя нашими странами».

      Посольство РФ в РС on Twitter

      Сегодня в н.п. Витанье состоялось открытие бюста первому космонавту планеты Ю.Гагарину

      09:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      117
      0
      #космос\n#Роскосмос\n#праздники\n#Словения
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