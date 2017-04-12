В Словении установили памятник космонавту Юрию Гагарину

Открытие бюста произошло в городе Витанье.

Витанье. Словения. Накануне Дня космонавтики в Словении открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В мероприятии участвовали мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник, глава Государственного Совета Словении Митя Бервар, посол России в Словении Доку Завгаев, мэр Звездного городка Валерий Токарев, сообщает «Газета.Ру».

Валерий Токарев на церемонии открытия памятника отметил: «Его имя и подвиг будут примером для следующих поколений, которые станут создавать будущее высоких технологий и познавать Вселенную. Также это поколение будет способствовать сотрудничеству между двумя нашими странами».