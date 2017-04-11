В Японии снова начали продавать «Тамагочи»

Перевыпуск приурочен к 20-летнему юбилею оригинальной версии игры.
Япония. Японская компания Bandai выпустила обновленную версию «Тамагочи», приуроченной к 20-летнему юбилею выхода оригинальной игры. Стоимость игрушки составила около 14 долларов, сообщает Mashable.
Обновленная версия «Тамагочи» позволяет выбрать одного из шести персонажей. Главное отличие игрушки – уменьшенный размер.
Bandai создала первые «Тамагочи» в 1996 году. Они быстро стали популярными, поэтому их стали выпускать в США и Европе.
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たまごっちが今年で20周年という事で買いに来ました。
かえってきた！ ちびたまごっちPV
1996年に発売した初代たまごっちのデザイン6種が小さくなって復活！カンタン操作で誰でも手軽に持ち運んで遊べます！ http://tamagotch.channel.or.jp/tamagotchi/mini/ ----------------------------------------------------- ...