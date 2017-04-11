В Японии снова начали продавать «Тамагочи»

Перевыпуск приурочен к 20-летнему юбилею оригинальной версии игры.

Япония. Японская компания Bandai выпустила обновленную версию «Тамагочи», приуроченной к 20-летнему юбилею выхода оригинальной игры. Стоимость игрушки составила около 14 долларов, сообщает Mashable.

Обновленная версия «Тамагочи» позволяет выбрать одного из шести персонажей. Главное отличие игрушки – уменьшенный размер.

Bandai создала первые «Тамагочи» в 1996 году. Они быстро стали популярными, поэтому их стали выпускать в США и Европе.