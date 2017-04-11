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      В Японии снова начали продавать «Тамагочи»

      18:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      84
      0
      #дети\n#Игра\n#развлечения
      Фото: twitter.com/arron_crascall
      84
      0

      Перевыпуск приурочен к 20-летнему юбилею оригинальной версии игры.

      Япония. Японская компания Bandai выпустила обновленную версию «Тамагочи», приуроченной к 20-летнему юбилею выхода оригинальной игры. Стоимость игрушки составила около 14 долларов, сообщает Mashable.

      Обновленная версия «Тамагочи» позволяет выбрать одного из шести персонажей. Главное отличие игрушки – уменьшенный размер.

      Bandai создала первые «Тамагочи» в 1996 году. Они быстро стали популярными, поэтому их стали выпускать в США и Европе. 

      よしる on Twitter

      たまごっちが今年で20周年という事で買いに来ました。

      かえってきた！ ちびたまごっちPV

      1996年に発売した初代たまごっちのデザイン6種が小さくなって復活！カンタン操作で誰でも手軽に持ち運んで遊べます！ http://tamagotch.channel.or.jp/tamagotchi/mini/ ----------------------------------------­------------- ...

      18:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      84
      0
      #дети\n#Игра\n#развлечения
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