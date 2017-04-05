Гендиректор EBU сообщила пранкерам о возможном переносе «Евровидения» в Берлин

Лексус и Вован представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Женева. Швейцария. Известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) позвонили директору Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре. Шутники разговаривали от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает «Российская газета».

В телефонном разговоре Дельтерне вступилась за Юлию Самойлову и назвала недопустимым «нарушением правил» исключение участников. По словам директора EBU, российская певица устраивала концерты в Крыму задолго до того, как стала участницей песенного конкурса, а запретить ей въезд на территорию Украины можно после проведения «Евровидения».

Далее Дельтерне заявила, что если Украина и дальше будет поддерживать свою позицию, то ухудшит свою репутацию и лишится права проводить конкурс. Пранкеры сообщили, что ни одна страна не сможет подготовиться к мероприятию такого уровня за короткий срок. На это Дельтерне ответила, что в Берлине все уже готово для проведения «Евровидения». В этом случае EBU дисквалифицирует украинских участников на несколько лет.

Дельтерне добавила, что украинская певица Джамала вообще не должна была одержать победу на «Евровидении-2016», поскольку в конкурсных песнях должна быть отстраненность от политики. В песне украинской участницы говорится о трагедии крымских татар.

22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны. Европейский вещательный союз пригрозил отстранить Украину от «Евровидения», если она не найдет решение проблемы с Россией. Киев назвал позицию EBU по вопросу с Самойловой вмешательством во внутреннюю политику страны.

В случае допуска к «Евровидению-2017» российская исполнительница выступит третьей.