В случае допуска к «Евровидению» Самойлова выступит третьей

Продюсеры музыкального конкурса определили очередность выступления артистов в полуфиналах.

Россия. Россия выступит под третьим номером во втором полуфинале, если исполнительницу Юлию Самойлову допустят к конкурсу. Решение продюсеров «Евровидения» одобрил исполнительный директор проекта Йон Ола Санд, сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

Первый полуфинал песенного конкурса состоится 9 мая, второй – 11 мая. Планируется, что на сцене выступят представители 43 стран.

Ранее говорилось о том, что ряд стран готов отказаться от участия в «Евровидении», если Украина не разрешит российской певице въезд в страну. Свое несогласие с решением по Самойловой высказала и генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре.