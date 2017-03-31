  • $ 56.38 ↓
  • € 60.6 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В случае допуска к «Евровидению» Самойлова выступит третьей

      19:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      101
      0
      #Евровидение\n#запрет\n#певцы\n#Юлия Самойлова
      Фото: twitter.com/hashtag
      101
      0

      Продюсеры музыкального конкурса определили очередность выступления артистов в полуфиналах.

      Россия. Россия выступит под третьим номером во втором полуфинале, если исполнительницу Юлию Самойлову допустят к конкурсу. Решение продюсеров «Евровидения» одобрил исполнительный директор проекта Йон Ола Санд, сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

      Первый полуфинал песенного конкурса состоится 9 мая, второй – 11 мая. Планируется, что на сцене выступят представители 43 стран.

      Ранее говорилось о том, что ряд стран готов отказаться от участия в «Евровидении», если Украина не разрешит российской певице въезд в страну. Свое несогласие с решением по Самойловой высказала и генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре

      19:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      101
      0
      #Евровидение\n#запрет\n#певцы\n#Юлия Самойлова
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа