В соцсетях раскритиковали презентацию Киева для «Евровидения-2017»

Ролик для вокального конкурса опубликовали на странице министерства иностранных дел Украины в «Фейсбуке».

Киев. Украина. Пользователи соцсетей высмеяли презентационное видео, которое Киев подготовил для «Евровидения». Министерство иностранных дел Украины опубликовало ролик на своей странице в «Фейсбуке».

Мэр Киева Виталий Кличко, принимающий непосредственное участие в видео, рассказал о главной идее клипа. Роликом хотели презентовать Киев как европейский город, показать его открытости для инноваций и инфраструктуру.

Презентация вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Одни говорят, что им стало стыдно после просмотра, другие пишут, что «это просто боль», «какой адский провал», «пожалуйста, уберите ЭТО». Некоторые отметили, что могли бы сделать ролик лучше.

Ранее Европейский вещательный союз заявил, что отстранит Украину от «Евровидения». Это случится, если она не найдет решение проблемы с Россией.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine