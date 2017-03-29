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      Соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в российской ФНС

      11:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #налог\n#соцсети\n#LinkedIn
      Фото: pixabay.com
      118
      0

      С 25 апреля корпорация начнет ежеквартально выплачивать налоги.

      Калифорния. США. Социальная сеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика. Компания подтвердила готовность платить налог с оказанных россиянам интернет-услуг в размере 18%, сообщает «Лайф».

      Закон о введении налога за продажу электронных услуг приняли летом 2016 года. Его авторы посчитали несправедливым, что иностранные интернет-компании не платят налоги, в отличие от российских.

      Пресс-службе LinkedIn отметила, что «LinkedIn будет по-прежнему доступна на русском языке, и мы надеемся, что сможем восстановить сервис в России в будущем». Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян допустил возвращение соцсети в Россию.

      17 ноября 2016 года Роскомнадзор внес LinkedIn в Реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокировал соцсеть. 

      11:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #налог\n#соцсети\n#LinkedIn
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