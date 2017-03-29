Соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в российской ФНС

С 25 апреля корпорация начнет ежеквартально выплачивать налоги.

Калифорния. США. Социальная сеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика. Компания подтвердила готовность платить налог с оказанных россиянам интернет-услуг в размере 18%, сообщает «Лайф».

Закон о введении налога за продажу электронных услуг приняли летом 2016 года. Его авторы посчитали несправедливым, что иностранные интернет-компании не платят налоги, в отличие от российских.

Пресс-службе LinkedIn отметила, что «LinkedIn будет по-прежнему доступна на русском языке, и мы надеемся, что сможем восстановить сервис в России в будущем». Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян допустил возвращение соцсети в Россию.

17 ноября 2016 года Роскомнадзор внес LinkedIn в Реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокировал соцсеть.