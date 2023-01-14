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В Иране казнили экс-замминистра обороны страны

16:25, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Иране казнили экс-замминистра обороны страны
16:25, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
458
0
#Великобритания\n#Иран\n#казнь
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
458
0

Его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Тегеран. Иран. В Иране за шпионаж казнили экс-замминистра обороны страны. Об этом пишет Интерфакс.

Он занимал высокие посты в Иране, а заместителем министра обороны работал во время, когда страной руководил Мохаммад Хатами (1997-2005 годы).

Алиреза Акбари имел двойное гражданство — иранское и британское. Его признали виновным в передаче важной информации разведке Великобритании. В свою очередь британские власти назвали казнь «варварским поступком» и заявили, что без ответа это не оставят. 

16:25, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
458
0
#Великобритания\n#Иран\n#казнь