В Иране казнили экс-замминистра обороны страны

Тегеран. Иран. В Иране за шпионаж казнили экс-замминистра обороны страны. Об этом пишет Интерфакс.

Он занимал высокие посты в Иране, а заместителем министра обороны работал во время, когда страной руководил Мохаммад Хатами (1997-2005 годы).

Алиреза Акбари имел двойное гражданство — иранское и британское. Его признали виновным в передаче важной информации разведке Великобритании. В свою очередь британские власти назвали казнь «варварским поступком» и заявили, что без ответа это не оставят.