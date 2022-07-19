Джонсон уходит, но остается: британский парламент не поддержал вотум недоверия его кабинету

Лондон. Великобритания. Депутаты британского парламента проголосовали против принятия вотума недоверия правительству. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Отправить кабинет Джонсона в отставку пожелали 238 парламентариев, сохранить — 349. Таким образом, документ не был принят.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился покинуть посты главы правительства и лидера Консервативной партии страны. Этому предшествовала целая череда скандалов, связанных с ним самим и его окружением. В случае принятия вотума недоверия Джонсону пришлось бы освободить кресло на Даунинг-стрит немедленно.

Однако этого не произошло, и действующий премьер продолжит выполнять обязанности до выборов нового главы кабинета министров. Им станет новый лидер правящей партии. Кто именно возглавит тори, станет известно 5 сентября. По последним данным, которые приводит Коммерсантъ, на пост претендуют экс-министр финансов Риши Сунак, государственный министр по вопросам торговой политики Пенни Мордонт, министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр по делам равноправия Кеми Баденох.