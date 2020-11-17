В Перу пришел к власти третий президент за неделю

Франсиско Сагасти работал ранее во Всемирном банке.



Лима. Перу. Депутаты Конгресса Перу избрали нового временного президента страны. Им стал Франсиско Сагасти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Кандидата поддержали 97 парламентариев, 26 проголосовали против. Ожидается, что присягу Сагасти принесет 17 ноября. Должность вице-президента займет Мирта Васкес.

Франсиско Сагасти по образованию инженер, работал чиновником во Всемирном банке.

Отмечается, что он стал третьим по счету президентом Перу за неделю. 15 ноября в отставку с поста временного президента страны подал Мануэль Мерино. Государством он руководил всего 5 дней, с 10 ноября. С поста ему пришлось уйти после жестокого разгона полицией демонстрантов, при котором погибли как минимум двое протестующих.

Перед этим депутаты объявили импичмент на фоне обвинений в коррупции президенту Мартину Вискарре.

Постоянного президента Перу выберут в апреле 2021 года.