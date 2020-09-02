Глава МИД Белоруссии заявил о провале «украинского сценария» в его стране

Об этом Владимир Макей рассказал на встрече с Сергеем Лавровым в Москве.



Москва. Власти Белоруссии справились с попыткой реализовать в республике «украинский сценарий». Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил на встрече с о своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, пишет «Интерфакс».

Также он отметил, что пока руководству Белоруссии приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы, «Причем последнее в большей степени предопределяет первое», - уточнил Макей. Однако уже можно говорить, что сценарий «цветной революции», организованной извне, в республике не удался, подчеркнул министр.

Также, по словам Макея, политическое противостояние в стране продолжается, но его накал «значительно ниже».

В связи с этим он выразил признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые происходили в августе в Белоруссии.

Напомним, после выборов президента республики 9 августа этого года, в которых победил Александр Лукашенко, страну охватили массовые выступления несогласных с результатами подсчета голосов. Сам Лукашенко недавно отметил, что протестная активность в Белоруссии пошла вниз.