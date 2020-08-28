Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

«Эта вакханалия заканчивается», - сказал глава республики.



Орша. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестная активность в стране пошла на убыль. Об этом он высказался во время визита на сыроваренное предприятие «Савушкин-Орша», сообщает БЕЛТА.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», - приводит агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко также заявил, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: все должны работать эффективно, использовать современные технологии и достигать высоких производственных результатов. Президент пообещал уделять этому пристальное внимание, но подчеркнул, что в первую очередь его интересует ситуация с зарплатами простых рабочих.

Кроме того, глава республики предупредил, что при оказании поддержки предприятиям будет делать акцент на «преданности государству». Он уточнил, что речь идет не о лояльности лично ему, а Белоруссии в целом. По его словам, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать «морально-политическая поправка».

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов. Первую неделю милиция жестко подавляла уличные беспорядки, применяла резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Тогда акции приняли форму мирных шествий и политических забастовок на крупных предприятиях.

Готовность помочь властям Белоруссии в случае внешнего вмешательства подтвердил 27 августа президент России Владимир Путин. По его словам, сформирован резерв силовиков, который по просьбе Александра Лукашенко может быть введен в республику.