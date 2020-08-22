Тихановская рассказала, что не будет баллотироваться в случае новых выборов в Белоруссии

Она отметила, что «более чем» наелась политикой.





Минск. Белоруссия. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что не намерена баллотироваться в случае новых выборов. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Белсат».



«Я не планирую сама», — сказала в интервью Тихановская. Она отметила, что «более чем» наелась политикой.



Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. После обнародования первых результатов в Минске начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники акций жаловались на избиение со стороны силовиков. Тихановская уехала из страны 11 августа, сообщают «Известия».



17 августа Лукашенко вышел к забастующим рабочим Минского завода колесных тягачей. Он сообщил, что новые выборы президента пройдут только «в случае своей гибели». Позже ныне действующий президент Белоруссии допустил проведение новых выборов, но в случае принятия новой конституции, написали в «Российское газете».



