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Тихановская рассказала, что не будет баллотироваться в случае новых выборов в Белоруссии

11:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Тихановская рассказала, что не будет баллотироваться в случае новых выборов в Белоруссии
11:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#выборы\n#Белоруссия\n#Минск\n#митинги\n#президент\n#Александр Лукашенко
Фото: vk.com/strana888
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Она отметила, что «более чем» наелась политикой.

Минск. Белоруссия. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что не намерена баллотироваться в случае новых выборов. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Белсат».

«Я не планирую сама», — сказала в интервью Тихановская. Она отметила, что «более чем» наелась политикой.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. После обнародования первых результатов в Минске начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники акций жаловались на избиение со стороны силовиков. Тихановская уехала из страны 11 августа, сообщают «Известия».

17 августа Лукашенко вышел к забастующим рабочим Минского завода колесных тягачей. Он сообщил, что новые выборы президента пройдут только «в случае своей гибели». Позже ныне действующий президент Белоруссии допустил проведение новых выборов, но в случае принятия новой конституции, написали в «Российское газете». 

11:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#выборы\n#Белоруссия\n#Минск\n#митинги\n#президент\n#Александр Лукашенко

 

 

 


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