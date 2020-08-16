В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой Израиль запретил палестинцам рыбачить в море

Также Тель-Авив нанес ответные удары по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.



Тель-Авив. Израиль. Палестинские рыбаки лишились возможности вести промысел в прибрежной зоне сектора Газа. Такую меру власти Израиля предприняли в ответ на несколько атак по своей территории, пишут «Известия».

Распоряжение об этом подписал министр обороны страны Бени Ганц. Оно уже вступило в силу.

Причиной власти Израиля называют запуск с территории сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами и зажигательной смесью. Атаки были организованы на прошлой неделе после шестимесячного перерыва и привели к пожарам.

Кроме экономических мер, вечером 15 августа армия Израиля атаковала объекты организации ХАМАС в секторе Газа.