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Кипр не одобрил новые санкции ЕС против России

15:40, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
Кипр не одобрил новые санкции ЕС против России
15:40, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
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#политика\n#Евросоюз\n#Турция\n#санкции\n#Россия\n#Кипр
Фото: twitter.com/Purpura57912934
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Эксперты считают, что таким путем власти страны хотят добиться от Европы санкций против Турции.

Никосия. Кипр. Власти Кипра не дают Евросоюзу ввести ограничительные меры против нескольких чиновников из Крыма. Решение должно быть единогласным, Никосия его не подписывает, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Зарубежному агентству, в свою очередь, рассказали об этом три дипломатических источника. Впрочем, они указывают, что симпатии к России и крымчанам тут не причем. Киприоты пытаются таким способом добиться от Брюсселя введения санкций против Турции. Та решила добывать энергоресурсы в водах у северной части острова, где существует непризнанное мировым сообществом государство, населенное этническими турками.

Никосия между тем отрицает связь между двумя этими вопросами, и требует дополнительного времени на рассмотрение предложенных ограничительных мер против крымских чиновников.

 

15:40, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
124
0
#политика\n#Евросоюз\n#Турция\n#санкции\n#Россия\n#Кипр

 

 

 


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