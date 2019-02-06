Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО подписали в Брюсселе

Документ подписали представители 29 стран альянса.

Брюссель. В Брюсселе подписали протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Об этом пишет RT.

Документ подписали 29 постоянных представителей стран альянса.

От Северной Македонии в церемонии принял участие министр иностранных дел Никола Димитров.

Согласно справке «Интерфакса», бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе «Партнерство ради мира» в 1995 году, через несколько лет – к плану действий по подготовке к членству в НАТО.

Страна оказывала содействие миссиям альянса в Афганистане и Косово.

В июле 2018 года альянс пригласил Македонию вступить в организацию.