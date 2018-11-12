Северная и Южная Кореи начали ликвидацию пограничных постов

Страны договорились о ликвидации 20 пограничных постов.
Северная и Южная Кореи начали ликвидацию 20 пограничных постов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ренхап».
«Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и огнестрельного оружия с 22 постов охраны в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи», - сообщило издание.
Страны оставят по одному посту охраны. Также вероятно КНДР сохранит наблюдательный пункт. Его лидер страны Ким Чен Ын посетил в июле 2013 года.
В декабре страны проверят исполнение договоренности друг у друга.
Напомним, ранее главы стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали двухстороннее военное соглашение, которое обещает снизить напряженность соседей.