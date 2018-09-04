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Япония выразила протест России из-за памятных мероприятий на Курилах

12:05, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
12:05, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
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#Япония\n#Россия\n#Курилы
Фото: kremlin.ru
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На островах Шикотан и Кунашир прошли митинги в честь Дня окончания Второй мировой войны.

Токио. Япония. Власти Японии направили Москве протест из-за проведения мероприятий в честь Дня окончания Второй мировой войны. Праздничные митинги прошли на Южных Курилах, пишут «Известия».

В ходе мероприятий были реконструированы высадка десанта и взятие в плен военных.  

По словам генсека правительства страны Ёсихидэ Суга, подобные действия России по «северным территориям» не совпадают с позицией Токио.

Напомним, по окончании Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор. Условием подписания документа Токио называет возврат островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. 

12:05, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
260
0
#Япония\n#Россия\n#Курилы

 

 

 


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