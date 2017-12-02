В США одобрили масштабный проект налоговой реформы

Программа станет для Америки самой значимой за последние 30 лет.

Вашингтон. США. Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе. Финансовая программа станет самой масштабной для Америки за последние 30 лет, пишет Интерфакс.

Одной из задач реформы является сокращение налогов для бизнеса и состоятельного населения. Власти США уверены, что это позволит создать новые рабочие места и подтолкнуть экономику к росту. Деньги, которые люди сэкономят на налогах, они смогут направить на создание нового бизнеса.

Но идея проекта устраивает не всех. Так, миллиардеры и миллионеры страны обратились к Конгрессу США с просьбой не снижать налоги. Они опасаются, что это приведёт к неравенству доходов жителей, а также увеличит госдолг.