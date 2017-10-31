Пучдемон объявил себя главой Каталонии в изгнании

На родину он вернется тогда, когда будет уверен в справедливом суде.

Брюссель. Бельгия. Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон не отказывается от должности главы правительства испанской провинции. Он намерен продолжить выполнять свои обязанности из бельгийской столицы, в которой сейчас находится. Об этом Пучдемон заявил журналистам во вторник, 31 октября, пишет «Российская газета».

По словам политика, часть правительства Каталонии переехала в Брюссель, часть останется в Барселоне, но все вместе они продолжат бороться за независимость региона. Также Пучдемон заявил о планах принять участие в выборах в Каталонии, назначенных Мадридом на 21 декабря.

Таким образом, фактически речь идет о провозглашении правительства Каталонии в изгнании.

Напомним, ранее испанские власти лишили Пучдемона статуса главы кабмина провинции. Также от выполнения своих функций отстранено правительство региона, поддержавшее проведение референдума о независимости. Местных политиков обвинили в мятеже, подстрекательстве и растрате государственных средств.

На этой неделе стало известно о том, что Пучдемон покинул Испанию и прибыл в Бельгию. Здесь он, вероятно, рассчитывает получить убежище, хотя сам это намерение отрицает. По словам Пучдемона, в Брюссель он прилетел, чтобы работать на свободе и в безопасности. На родине ему угрожает до 30 лет лишения свободы.

Вернуться в Каталонию Пучдемон готов лишь тогда, когда там его будет ждать беспристрастный суд. Об этом он тоже заявил сегодня журналистам.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона, в ходе которого большинство участников поддержало выход из состава Испанского королевства. Мадрид отказался признавать его результаты. После того, как региональный парламент поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство ввело в провинции прямое правление.