Парламент признал Каталонию независимой республикой

В поддержку соответствующей резолюции проголосовало большинство депутатов.

Барселона. Испания. В парламенте Каталонии в пятницу, 27 октября, состоялось тайное голосование по резолюции, провозглашающей провинцию независимой от мадридских властей.

Документ поддержало большинство народных избранников, пишут «Известия». В его тексте говорится, что «Каталония превращается в независимое государство в форме республики». Также в резолюции идет речь о «строительстве Каталонской Республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».

Напомним, 1 октября в провинции прошел референдум, в ходе которого большинство проголосовавших высказалось за выход из состава Испании. Власти страны отказались признавать его результаты. 21 октября испанское правительство объявило о лишении полномочий представителей руководства Каталонии.