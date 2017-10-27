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      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      19:02, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:02, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      642
      0
      #Испания\n#независимость\n#суверенитет\n#Каталония\n#автономия
      Фото: pixabay.com
      642
      0

      Предложение правительства применить 155 статью конституции одобрил Сенат.  

      Мадрид. Испания. Сенат королевства поддержал в пятницу, 27 октября, предложение правительства Испании ввести в Каталонии прямое правление. Данная мера предусмотрена 155 статьей конституции страны, сообщают «Известия».   

      Прибегнуть к фактической отмене автономии провинции испанские власти были вынуждены после принятия парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимости

      Перед этим премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал, что «восстановит законность в Каталонии».

      19:02, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      642
      0
      #Испания\n#независимость\n#суверенитет\n#Каталония\n#автономия

       

       

       

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