Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

Предложение правительства применить 155 статью конституции одобрил Сенат.

Мадрид. Испания. Сенат королевства поддержал в пятницу, 27 октября, предложение правительства Испании ввести в Каталонии прямое правление. Данная мера предусмотрена 155 статьей конституции страны, сообщают «Известия».

Прибегнуть к фактической отмене автономии провинции испанские власти были вынуждены после принятия парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимости.

Перед этим премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал, что «восстановит законность в Каталонии».