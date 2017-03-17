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      Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки КНДР

      18:07, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:07, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      88
      0
      #ученые\n#КНДР\n#военные учения\n#ракеты\n#внешняя политика
      Фото: pixabay.com
      88
      0

      Власти страны отработали эвакуацию гражданского населения.

      Токио. Япония. Власти префектуры Акита на севере острова Хонсю впервые в практике Японии провели учения по эвакуации гражданского населения при ракетной атаке КНДР. Как пишет «Интерфакс», по сценарию баллистическая ракета Северной Кореи должна была упасть в территориальных водах Японии.

      Во время учений 110 участников мероприятия попросили эвакуироваться в здания мэрии и школы. Сообщение передали по беспроводной связи на смартфоны и другие коммуникационные устройства местных жителей. Для передачи задействовали систему J-Alert, которую обычно используют для предупреждения стихийных бедствий.

      18:07, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      88
      0
      #ученые\n#КНДР\n#военные учения\n#ракеты\n#внешняя политика
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