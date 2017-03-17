Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки КНДР

Власти страны отработали эвакуацию гражданского населения.

Токио. Япония. Власти префектуры Акита на севере острова Хонсю впервые в практике Японии провели учения по эвакуации гражданского населения при ракетной атаке КНДР. Как пишет «Интерфакс», по сценарию баллистическая ракета Северной Кореи должна была упасть в территориальных водах Японии.

Во время учений 110 участников мероприятия попросили эвакуироваться в здания мэрии и школы. Сообщение передали по беспроводной связи на смартфоны и другие коммуникационные устройства местных жителей. Для передачи задействовали систему J-Alert, которую обычно используют для предупреждения стихийных бедствий.