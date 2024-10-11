Чемпион «Тетриса»: подросток из США впервые достиг 255 уровня

Вашингтон. США. Рекорд в прохождении культовой компьютерной игры «Тетрис» на приставке поставил американский подросток. 16-летний Майкл Артиага поднялся до 255 уровня, передает «МИР 24» со ссылкой на издание ARS Technika.

Прохождение, которое транслировалось в сети, заняло более 80 минут. За это время юноша сбросил 3 300 строк и заработал 29 млн очков. После этого игра автоматически обнулилась и предложила начать с первого уровня. Артиага играл еще 40 минут, доведя свой результат до 4 216 линий и 29,4 млночков.

Предыдущий рекорд «Тетриса» принадлежал другому американцу, 13-летнему на тот момент Уиллису Гибсону. Ему удалось достичь 157 уровня, после чего игра зависла. Артиага использовал модифицированную версию игры, что позволило ему избежать сбоев. Также он использовал новейший джойстик, позволяющий выполнять больше действий за единицу времени. Без него сложно дойти даже до 29 уровня, после которого детали начинают падать слишком быстро для их разворота и перемещения по горизонтали. Кроме того, в старой версии «Тетриса» на 138 уровне возникает ошибка переполнения памяти, из-за чего фигуры меняют привычный цвет, а на 155 уровне сбивается алгоритм подсчета очков. Поэтому пройти до конца игру возможно только в исправленном варианте.

«Тетрис» — компьютерная игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году.