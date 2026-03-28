Студенты Удмуртии поборются за призовой фонд в 1,2 млн рублей на Всероссийской киберспортивной лиге

Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студенты Удмуртии поборются за призовой фонд в 1,2 млн рублей на Всероссийской киберспортивной лиге
#Ижевск
#Удмуртия
#киберспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Победителем регионального этапа стала команда МВЕУ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2026. Победители турниров представят Удмуртию на федеральном уровне, где разыграют призовой фонд в размере 1 250 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России в УР.

С 14 по 15 марта на площадке компьютерного клуба «Зеон Арена» прошли соревнования по двум дисциплинам. В Counter-Strike 2 приняли участие 15 команд. Победителем регионального этапа стала команда «Синнергия» (университет Синергия).

В турнире по Dota 2 сражались 6 команд, сильнейшей оказалась команда «Антихайп» (МВЕУ).

Согласно регламенту лиги, именно эти коллективы будут представлять Удмуртскую Республику на всероссийском этапе соревнований.

