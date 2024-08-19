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На Гавайях устроили чемпионат по ловле покемонов

15:24, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Гавайях устроили чемпионат по ловле покемонов
15:24, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Гавайи\n#чемпионат мира\n#компьютерные игры\n#покемоны\n#киберспорт
Фото: pxhere.com
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Часть призового фонда направят на восстановление пострадавшего от пожара острова Мауи.

Гонолулу. США. Международный чемпионат по ловле виртуальных покемонов организовали в американском штате Гавайи. Охота на карманных монстров будет длиться 3 дня, передает «РенТВ».

Участвовать в мероприятии вызвались лучшие киберспортсмены со всего мира. Поймать покемона можно, наведя на него камеру смартфона. Те, кто наберут больше всех очков, получат серьезные премии: от 20 до 50 тыс. долларов. 

Часть призового фонда пойдет на восстановление гавайского острова Мауи, уничтоженного лесным пожаром. Напомним, год назад в огне там погибли 114 человек, примерно 850 пропали без вести. Уничтожено 2,2 тыс. строений и повреждено 500.

15:24, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#США\n#Гавайи\n#чемпионат мира\n#компьютерные игры\n#покемоны\n#киберспорт