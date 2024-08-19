На Гавайях устроили чемпионат по ловле покемонов

Гонолулу. США. Международный чемпионат по ловле виртуальных покемонов организовали в американском штате Гавайи. Охота на карманных монстров будет длиться 3 дня, передает «РенТВ».

Участвовать в мероприятии вызвались лучшие киберспортсмены со всего мира. Поймать покемона можно, наведя на него камеру смартфона. Те, кто наберут больше всех очков, получат серьезные премии: от 20 до 50 тыс. долларов.

Часть призового фонда пойдет на восстановление гавайского острова Мауи, уничтоженного лесным пожаром. Напомним, год назад в огне там погибли 114 человек, примерно 850 пропали без вести. Уничтожено 2,2 тыс. строений и повреждено 500.