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Столкновения в Судане привели к гибели 56 человек

11:40, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Столкновения в Судане привели к гибели 56 человек
11:40, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Судан\n#бои
Фото: unsplash.com
24
0

В стране идёт конфликт между армией и службой быстрого реагирования.

Хартума. Судан. В Судане продолжаются вооружённые столкновения между армией и службой быстрого реагирования. Жертвами конфликта стали 56 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гибель людей фиксируется как в столице страны, так и в районах. Ранения получили 595 человек.

Конфликт возник из-за противоречий между вооружёнными силами страны и службой быстрого реагирования (СБР). Стороны обвиняют друг друга. СБР заявляет, что войска без уведомления осадили одну из её баз. Армия в свою очередь обвиняет службу в выходе из-под контроля.

В жилых кварталах столицы страны Хартуме и городе Омдурмане в субботу продолжались ожесточённые бои с применением танков и крупнокалиберных пулемётов.

11:40, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Судан\n#бои