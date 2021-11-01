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Ученые выяснили истинное происхождение сигнала с Проксимы Центавра

16:39, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Ученые выяснили истинное происхождение сигнала с Проксимы Центавра
16:39, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
86
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#Австралия\n#ученые\n#исследования\n#инопланетяне\n#звезды\n#наука\n#космос
Фото: pixabay.com
86
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Поначалу исследователи заподозрили в нем послание внеземной цивилизации.

Перт. Австралия. Объяснение странному сигналу, принятому с Проксимы Центавра, дали ученые университета Кертин в Австралии. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Проксима Центавра является ближайшей к Солнцу звездой, расстояние до нее составляет 4,244 световых года. Сигнал от нее поймали при помощи сети радиотелескопов в декабре 2020 года участники проекта Breakthrough Listen, нацеленного на поиск внеземных цивилизаций в космосе.

Ширина спектра сигнала составляла около 1 гигагерца, что может говорить о его техногенном происхождении, а скорость дрейфа частоты варьировалась в течение 5 часов. Это могло быть вызвано орбитальным движением, не исключили поначалу астрономы.

В итоге была установлена земная природа сигнала. Скорее всего, причиной его появления послужила помеха. В частности, он может оказаться результатом интермодуляции, вызванной наложением двух частот – например, от устройства, где был перегружен усилитель. В результате возник радиошум, воспринятый как осмысленный сигнал со звезд.

16:39, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#Австралия\n#ученые\n#исследования\n#инопланетяне\n#звезды\n#наука\n#космос
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