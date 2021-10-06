Любимую машину знаменитого наркобарона Пабло Эскобара продадут с молотка в США

За Porsche 1974 года выпуска предлагают 850 млн долларов.



Майами. США. В американском штате Флорида продают с торгов спортивный автомобиль Porsche, принадлежавший известному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на сайт аукциона Collecting Cars.

Автомобилей Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC было произведено всего 15 штук. Наркобарон приобрел спорткар 1974 года выпуска, который успел до этого сменить несколько владельцев и даже поучаствовать в соревнованиях американской гоночной серии IROC.

По заказу Эскобара на машину установили кузов от Porsche 935. Перед продажей в США автомобиль восстановили в том виде, который он имел, когда сошел с конвейера. Реставрационные работы заняли 4 года.

Аукцион продлится до 8 октября. Пока максимальная сумма, предложенная за спорткар наркобарона, составляет 850 тыс. долларов США.

Пабло Эскобар возглавлял так называемый «Медельинский картель», контролировавший с конца 1970 годов до 80% мирового кокаинового наркотрафика. На пике своего могущества бандит располагал состоянием примерно в 30 млрд долларов США, вел роскошный образ жизни, пытался стать политиком. Эскобара застрелили в 1993 году в результате полицейской спецоперации.