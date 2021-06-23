Москва назвала агрессивными учения США и НАТО в Черном море

В Sea Breeze-2021 примут участие 6 флот американских ВВС и корабли еще более 10 стран.



Вашингтон. США. На агрессивный характер учений Sea Breeze-2021 указало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали США и НАТО отказаться от их проведения, пишет «Интерфакс».

В заявлении дипмиссии, размещенном в Twitter, говорится, что масштабность учений не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Также они поощряют милитаристские настроения в Киеве и создают риски непреднамеренных инцидентов.

Военно-морские учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря. В них примет участие 6 флот американских ВМС, а также корабли Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран, включая Украину. Всего будут задействованы около 40 судов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно следить за подготовкой и проведением учений.

Напомним, в начале-середине июня НАТО провело военно-морские учения на Балтике. После этого корабли Тихоокеанского флота России отрепетировали ракетный удар по авианосцу условного противника к северу от Гавайских островов.