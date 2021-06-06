Военно-морские учения стран НАТО начались на Балтике

Манёвры продлятся до 18 июня.

Балтийское море. Страны НАТО начали 50-е международный учения военно-морских сил на Балтике Baltops 2021. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт северо-атлантического альянса.

Манёвры пройдут с 6 по 18 июня. В Baltops участвуют 18 государств, среди них две страны-партнёра НАТО. Общая группировка составляет 40 морских подразделений, 60 самолётов и 4 тыс. военных.

Свои силы представили Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Военные отрабатывают противовоздушную оборону, борьбу с подводными лодками, минную защиту и десантные операции.