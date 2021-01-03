Спикер парламента Эстонии в новогоднем обращении выразил претензии к России

Он напомнил об условиях Тартуского мирного договора.

Таллин. Эстония. Спикер пaрламента Эстoнии Хенн Пыллуаас выразил территориальные претензии к России. Об этом пишут «Известия».

В новогоднем обращении он вспомнил о Тартуском мирном договоре, в котором была согласована граница России и Эстонии, которая якобы действует по сей день.

Он заявил, что согласно 100-летнему договору, Россия стала первой страной, признавшей независимость Эстонии. К государству отошла часть Псковской губернии, сейчас это Печорский район Псковской области, территории на правобережье Нарвы в Ленинградской области.

В 1944 году территории вернули РСФСР. Однако, по мнению политика, соглашение действует и сегодня и является доказательством признания Россией неприкосновенности Эстонии.