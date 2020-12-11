В США на торги выставили Mercedes-Benz Элвиса Пресли

Король рок-н-ролла приобрел его в 1970 году.



Нью-Йорк. США. Mercedes-Benz 600, принадлежавший Элвису Пресли, продадут с молотка в США. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на сайт аукциона Bring a Trailer.

Известно, что певец купил этот автомобиль в 1970 году за 15,5 тыс. долларов. Впоследствии он передал его своему другу Джимми Вельвету. После смерти музыканта машина стала экспонатом дома-музея Пресли, а затем была продана частному владельцу и сменила с тех пор нескольких хозяев.

Автомобиль был выпущен в лимитированной серии, на его дверях имеется зашифрованная строка одной из песен Элвиса. Салон отделан черной кожей и деревом.

Машина будет доступна для покупки до 18 декабря. Ее цена выросла уже до 185 тыс. долларов (свыше 13,5 млн рублей). Кроме автомобиля, в лот входят изготовленные на заказ номерные знаки штата Теннесси «ELVIS» и ряд других предметов, связанных с Пресли.