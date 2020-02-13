Внук Назарбаева обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище

Ранее родственник «лидера нации» попадался на употреблении наркотиков.



Лондон. Великобритания. Политического убежища в Великобритании попросил внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом Айсултан Назарбаев написал на своей странице в соцсети, сообщает «Интерфакс».

По мнению Айсултана, на него оказывает давление семья. За признание себя политэмигрантом внук Назарбаева обещает дать интервью Times, в котором расскажет «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

29-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой. «Прославился» тем, что в октябре 2019 года ударил и укусил лондонского полицейского, за что был приговорен к условному сроку. При этом он находился под воздействием наркотиков. Кроме условного срока, в приговоре фигурировало продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, сообщает «Интерфакс».