«Миссис Вселенная Классик-2020» стала врач из Санкт-Петербурга

Конкуренцию ей составили 35 замужних дам не моложе 40 лет из разных стран мира.



София. Болгария. 43-летняя многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая завоевала титул «Миссис Вселенная Классик -2020». Как сообщает life.ru, международный конкурс красоты прошел 21 января в столице Болгарии Cофии.

В нем участвовали 36 замужних женщин в возрасте от 40 лет из разных стран мира, победивших ранее в национальных конкурсах.

Ксения живет в Санкт-Петербурге, работает гинекологом-эндокринологом, у нее четверо детей.

Специально для выступления она сшила традиционный русский красно-белый сарафан с алым кокошником. В творческом конкурсе Ксения спела по-испански известную композицию Besame Mucho. В финале россиянка представила дефиле, рассказала о себе и своих достижениях на английском языке.