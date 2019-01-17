ЦЕРН представила концепцию нового 100-км коллайдера

Он заработает после завершения срока работы БАК.

Женева. Швейцария. Концепцию Будущего кольцевого коллайдера представила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом пишут «Известия».

Его планируют запустить после истечения срока работы предыдущего, то есть после 2034 года.

Тоннель для нового коллайдера составит в длину 100 км, что почти в 4 раза больше, чем для БАК. Его также построят под Женевой.

В 2040-х годах тоннель будут использовать для электрон-позитронного коллайдера. Он проработает 15-20 лет.

Также в планах ученых запустить новый коллайдер для столкновения протонов и тяжелых ионов. Из-за большей энергии (100 против 14 тераэлектронвольт у БАК), специалисты смогут изучить взаимодействие частиц Хиггса.

Большой адронный коллайдер — мощнейший ускорить элементарных заряженных частиц. Он начал работу в 2008 году.