Норвежские морозы осложнили масштабные учения НАТО

Мороз вывел из строя технику.

Норвегия. Учения НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии осложнила местная погода. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, несколько единиц военной техники вышли из строя, а солдаты пожаловались на форму, не рассчитанную на морозы.

«Наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада», — рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Также на учениях испытали один из самых компактных беспилотников в мире, который способен «видеть» в полной темноте.