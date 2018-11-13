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Норвежские морозы осложнили масштабные учения НАТО

14:41, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:41, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#НАТО\n#морозы\n#холод\n#техника\n#Норвегия\n#военные учения
Фото: US Department of Defense, Week In Photos.
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Мороз вывел из строя технику.

Норвегия. Учения НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии осложнила местная погода. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, несколько единиц военной техники вышли из строя, а солдаты пожаловались на форму, не рассчитанную на морозы.

«Наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада», — рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Также на учениях испытали один из самых компактных беспилотников в мире, который способен «видеть» в полной темноте.

14:41, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
546
0
#НАТО\n#морозы\n#холод\n#техника\n#Норвегия\n#военные учения

 

 

 


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